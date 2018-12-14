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يعود فريق الأهلي إلى التطلع إلى الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا عندما يبدأ مواجهاته ضد فريق جيما أبا جيفار الأثيوبي مساء الجمعة على ملعب برج العرب في منافسات ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال افريقيا.

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مباراة الأهلي والفريق الأثيوبي تنطلق في تمام الساعة 6.00 بتوقيت القاهرة حصريا على قناة الأهلي كما تنقله قناة النيل للرياضة على البث الأرضي.

بث حي الأهلي وجيما أبا جيفار HD يلا شوت بث مباشر | لايف مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة Al Ahly online





ضمت القائمة التي ستواجه أبا جيفار 16 لاعب فقط بينهم ثنائي حراس المرمى علي لطفي وشريف إكرامي ومدافع وحيد ساليف كوليبالي.

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ويختتم فريق الأهلي تدريباته استعدادا لمباراة الجمعة مساء اليوم ببرج العرب من أجل السعي لتحقيق نتيجة طيبة قبل لقاء العودة الذي سيقام يوم 21 من الشهر الجاري.