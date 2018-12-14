الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 02:47 م
بث حي الأهلي وجيما أبا جيفار HD يلا شوت بث مباشر | لايف مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة Al Ahly online
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بث حي الأهلي وجيما أبا جيفار HD يلا شوت بث مباشر | لايف مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة Al Ahly online
يعود فريق الأهلي إلى التطلع إلى الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا عندما يبدأ مواجهاته ضد فريق جيما أبا جيفار الأثيوبي مساء الجمعة على ملعب برج العرب في منافسات ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال افريقيا.
بث حي الأهلي وجيما أبا جيفار HD يلا شوت بث مباشر | لايف مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة Al Ahly online
مباراة الأهلي والفريق الأثيوبي تنطلق في تمام الساعة 6.00 بتوقيت القاهرة حصريا على قناة الأهلي كما تنقله قناة النيل للرياضة على البث الأرضي.
بث حي الأهلي وجيما أبا جيفار HD يلا شوت بث مباشر | لايف مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة Al Ahly online
ضمت القائمة التي ستواجه أبا جيفار 16 لاعب فقط بينهم ثنائي حراس المرمى علي لطفي وشريف إكرامي ومدافع وحيد ساليف كوليبالي.
بث حي الأهلي وجيما أبا جيفار HD يلا شوت بث مباشر | لايف مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة Al Ahly online
ويختتم فريق الأهلي تدريباته استعدادا لمباراة الجمعة مساء اليوم ببرج العرب من أجل السعي لتحقيق نتيجة طيبة قبل لقاء العودة الذي سيقام يوم 21 من الشهر الجاري.
بث حي الأهلي وجيما أبا جيفار HD يلا شوت بث مباشر | لايف مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة Al Ahly online