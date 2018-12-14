محامي "ترامب" يفتح النار عليه.. ويؤكد توريطه في قضية المرأتين

قال مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "ترامب" أمره بترتيب دفعات مالية لامرأتين، وأشار إلى أن الرئيس كان يعلم أن هذا القرار خاطئ.



وأشار "كوهين" المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات- في وقت سابق من هذا الأسبوع- إن "ترامب" كان قلقًا للغاية حول كيفية تأثيرهما على فرصته كمرشح رئاسي.



وقال كوهين (52 عاما) لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) "بالطبع" الرئيس كان يعلم أنه من الخطأ تقديم الدفعات التي تنتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.



ووجه "ترامب"، "كوهين" إلى الدفع إلى النجمة الإباحية ستورمي دانيلز، ونموذج بلاي بوي السابق كارين مكدوجال - ويقول إن الأمور لم تحدث.



وقال الرئيس يوم الخميس: "لم أقم بتوجيه مايكل كوهين لخرق القانون، لقد كان محاميًا ومن المفترض أنه يعرف القانون".



وقال "ترامب" إن الخبراء القانونيين قاموا بتطهيره من أي مخالفة، وكرروا نفيه أنه انتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.



كما قال إن جرائم كوهين لا تنطوي على تمويل الحملات الانتخابية، لكن المحامي رد على ذلك قائلًا: "لقد وجهني لإجراء الدفعات، فأمرني بالتدخل في هذه الأمور".



وأضاف: "أن شعوب الولايات المتحدة الأمريكية، شعوب العالم، لا تصدق ما يقوله الرجل، لا يقول الحقيقة، ومن المحزن أن أتحمل المسئولية عن أفعاله القذرة".



كانت تعليقات المحامي هي الأولى منذ صدور الحكم عليه بسبب الاعتراف بتسديد المدفوعات، فضلًا عن التهرب من الضرائب المقدرة بـ 1.4 مليون دولار (1.1 مليون جنيه إسترليني) وتضليل الكونجرس بشأن المحادثات مع الروس حول ناطحة سحاب ترامب في موسكو.



وقال لـ ABC: "لقد أعطيت الولاء لشخص لا يستحق الولاء بصدق".



وكجزء من الحكم الصادر يوم الأربعاء، صدر أمر من كوهين بتخفيض 500 ألف دولار (396 ألف جنيه إسترليني) وسداد ما يقارب 1.4 مليون دولار (1.1 مليون جنيه إسترليني).



الرجل الذي قال ذات مرة إنه "سيأخذ رصاصة" للرئيس يجب أن يسلم نفسه في 6 مارس لبدء فترة سجنه.



