كورة لايف| مشاهدة مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار | Yalla Shoot بث مباشر مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار بث مباشر اليوم

يعود فريق الأهلي إلى التطلع إلى الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا عندما يبدأ مواجهاته ضد فريق جيما أبا جيفار الأثيوبي مساء الجمعة على ملعب برج العرب في منافسات ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال افريقيا.

كورة لايف| مشاهدة مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار | Yalla Shoot بث مباشر مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار بث مباشر اليوم

مباراة الأهلي والفريق الأثيوبي تنطلق في تمام الساعة 6.00 بتوقيت القاهرة حصريا على قناة الأهلي كما تنقله قناة النيل للرياضة على البث الأرضي.

كورة لايف| مشاهدة مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار | Yalla Shoot بث مباشر مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار بث مباشر اليوم

ضمت القائمة التي ستواجه أبا جيفار 16 لاعب فقط بينهم ثنائي حراس المرمى علي لطفي وشريف إكرامي ومدافع وحيد ساليف كوليبالي.

كورة لايف| مشاهدة مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار | Yalla Shoot بث مباشر مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار بث مباشر اليوم

ويختتم فريق الأهلي تدريباته استعدادا لمباراة الجمعة مساء اليوم ببرج العرب من أجل السعي لتحقيق نتيجة طيبة قبل لقاء العودة الذي سيقام يوم 21 من الشهر الجاري.