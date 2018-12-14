غدًا.. 15 دولة عربية وأجنبية فى ملتقى الأقصر للتصوير

تنطلق صباح غد السبت فعاليات الدورة الـ11 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب بالتعاون مع محافظة الأقصر.



وقال عبد الوهاب رئيس القطاع إن هذه الدورة يشارك فيها 24 فنانا من 15 دولة عربية وأجنبية هى مصر، أوكرانيا، ليتوانيا، اليونان، الهند، فرنسا، روسيا، إيطاليا، الجبل الأسود، صربيا، البحرين، تونس، لبنان، المملكة العربية السعودية، الأردن إلى جانب 8 مبدعين من شباب الورشة الذين فازوا بجائزة المشاركة في الملتقى والممنوحة من صالون الشباب.



ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم غزالة قوميسير عام الملتقي، أن هذه الدورة تتميز بتنوع المشاركين من مختلف القارات والثقافات مما يساهم في تأكيد أهمية قوة مصر الناعمة يجسد ريادتها الحضارية.



وأضاف أن الملتقى أصبح يتمتع بشهرة واسعة بعد تخطيه عقده الأول وبرز ذلك خلال طلبات المشاركة المتعددة التى تم تلقيها، منوها إلى أن مشاركة الشباب فى الفعاليات تأتي لتحقيق مبدأ تواصل الأجيال واتاحة الفرصة لهم للاحتكاك بابداعات من مختلف دول العالم لإثراء تجاربهم الفنية.