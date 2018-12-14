القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:23 م

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
الثقافة
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 02:46 م

غدًا.. 15 دولة عربية وأجنبية فى ملتقى الأقصر للتصوير

غدًا.. 15 دولة عربية
جمال عاشور
dostor.org/2435290

تنطلق صباح غد السبت فعاليات الدورة الـ11 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب بالتعاون مع محافظة الأقصر.

وقال عبد الوهاب رئيس القطاع إن هذه الدورة يشارك فيها 24 فنانا من 15 دولة عربية وأجنبية هى مصر، أوكرانيا، ليتوانيا، اليونان، الهند، فرنسا، روسيا، إيطاليا، الجبل الأسود، صربيا، البحرين، تونس، لبنان، المملكة العربية السعودية، الأردن إلى جانب 8 مبدعين من شباب الورشة الذين فازوا بجائزة المشاركة في الملتقى والممنوحة من صالون الشباب.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم غزالة قوميسير عام الملتقي، أن هذه الدورة تتميز بتنوع المشاركين من مختلف القارات والثقافات مما يساهم في تأكيد أهمية قوة مصر الناعمة يجسد ريادتها الحضارية.

وأضاف أن الملتقى أصبح يتمتع بشهرة واسعة بعد تخطيه عقده الأول وبرز ذلك خلال طلبات المشاركة المتعددة التى تم تلقيها، منوها إلى أن مشاركة الشباب فى الفعاليات تأتي لتحقيق مبدأ تواصل الأجيال واتاحة الفرصة لهم للاحتكاك بابداعات من مختلف دول العالم لإثراء تجاربهم الفنية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ أقل من شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ أقل من شهرين

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ أقل من شهرين

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

منذ أقل من شهرين

أنيس الكبار.. يوسف القعيد: والدى كان يريدنى محاميًا لكننى خنته

منذ 4 شهر

بعد وفاة ناجي شاكر.. ما مصير الدمية "ريحانة"؟

الآن

مسجد السيدة نفيسة يستقبل 15 جثمانًا بينهم حسن كامي

إحباط تهريب 5 ملايين قرص كبتاجون مخدر بميناء دمياط البحرى

المصائب لا تأتي فرادى.. "ماكرون" تحت حصار "داعش" والقرصنة و"السترات الصفراء"

صلاح وماني ومحرز في قائمة مختصرة لجائزة أفضل لاعب إفريقي

ads
الأكثر قراءة

أجر خرافي لـ"عمرو دياب" في حفل رأس السنة بالإمارات

"السترات الصفراء" تصل إسرائيل.. لماذا يتظاهر المستوطنون فى تل أبيب؟

ننشر حركة تنقلات مديرية أمن القاهرة

طريقة سحب قرعة دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا

ألبومات الصور

فيديو.. المتحدث الرسمى بأسم محمد صلاح بـ "نجريج": نتصدى للشائعات

بالفيديو.. متحف لمتعلقات محمد صلاح بمركز شباب "نجريج"

جنازة إبراهيم سعدة

وشوش الخير

نجم الساعة

لوتس عبدالكريم تخص الدستور بأسرار كتابها الجديد «زوجات الأدباء»

الأكثر قراءة

أجر خرافي لـ"عمرو دياب" في حفل رأس السنة بالإمارات

"السترات الصفراء" تصل إسرائيل.. لماذا يتظاهر المستوطنون فى تل أبيب؟

ننشر حركة تنقلات مديرية أمن القاهرة

طريقة سحب قرعة دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا

كشكول

بالصور.. إعلان نتائج ماراثوان شباب الجامعات والمعاهد العليا بالإسماعيلية

«كيف تصبح مذيع راديو ناجح» ورشة عمل ببنات عين شمس

«الخشت»: المحافظات الحدودية تمثل تخوم الأمن القومي لمصر

أوقاف الجيزة تدشن 120 فصل لمحو الأمية

رئيس قسم المخ والأعصاب لـ«كشكول»: ٤٠٪ نسبة الإصابة بالجلطة مرة أخري

الأمصار

أم لـ ٤٤ طفل.. قصة المرأة الأكثر خصوبة في أوغندا

بألحان بلغارية وطابع مختلف.. كارول سماحة تتجه للتأليف

بالضرب المبرح.. الشرطة تقمع مسيرتين لـ"حماس" بالضفة الغربية "فيديو"

الجزائر تلقى القبض على شقيق منفذ اعتداء ستراسبورج بفرنسا

احتفالا بمئويته.. ترامب يكرم أنور السادات

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

قبل مغادرتها القصر.. ميجان ماركل محبطة والسبب "ميدلتون"

ابتكار "وشم ذكي" يستشعر أشعة الشمس

جريمة داخل البيت الأبيض.. ميلانيا ترامب تتعرض للسرقة

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

دراسة: العلاج بالكافيين قد يعزز من نمو الدماغ للأطفال المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎