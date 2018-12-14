"الداخلية" تنفذ أكثر من 463 ألف حكم قضائى خلال أسبوع

نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، على مدار أسبوع، فى تنفيذ ٤٦٣ ألفًا و٤٥ حكمًا قضائيًا متنوعًا.



وشملت هذه الأحكام تنفيذ ألف و٩٧٤ حكمًا جنائيًا، و١٦٠ ألفًا و٣٤٦ حكم حبس جزئى ومستأنف.



كما تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ ٢٤٢ ألفًا و٨٨٦ حكمًا بالغرامة، و٥٧ ألفًا و٨٣٩ حكم مخالفة.



واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار باقي الحملات، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.



يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية لضبط الخارجين على القانون، وعدم إفلاتهم من العقاب، بما يسهم فى انضباط منظومة تنفيذ الأحكام، ويحول دون سقوطها ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.