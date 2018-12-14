القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:23 م

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
مصر
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 02:40 م

وزيرة البيئة تؤكد علي دور مصر في تطبيق مفاهيم صندوق المناخ الأخضر

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
أ ش أ
dostor.org/2435283

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على فعالية الاتجاه نحو التحول المفاهيمي في إعداد وتنفيذ المشروعات، فيما يخص تغير المناخ مستشهدة بخبرة مصر في تطبيقه من خلال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة واشراك القطاع الخاص.

جاء ذلك فى كلمة للوزيرة خلال مشاركتها في الجلسة التى نظمها صندوق المناخ الأخضر تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية والمعني بتوفير التمويل اللازم لبرامج ومشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية للدول النامية والأقل نموا بعنوان "بداية ناجحة -مستقبل طموح"، وذلك على هامش فعاليات اجتماعات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغيرات المناخية المنعقد في مدينة كاتوفيتسا ببولندا.

ودعت الوزيرة في كلمتها وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، إلى ضرورة تطبيق التحول المفاهيمي ليس على صعيد أمانة صندوق المناخ الأخضر فحسب، بل أيضًا على صعيد الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص، علما بأن مصر حصلت على تمويل بمبلغ حوالي ما يقرب من ٣٥٠ مليون دولار لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

ويهدف الصندوق إلى تنفيذ برامج ومشروعات يتم تحديدها طبقًا لاحتياجات الدول المستفيدة متبعًا مبدأ التحول المفاهيمي في توجيه المساعدات، وتعزيز الشفافية والدور الوطني في اعداد وتنفيذ تلك البرامج والمشروعات.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ 6 أيام

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ اسبوع

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ اسبوع

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ أقل من شهر

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

منذ أقل من شهر

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

الآن

مسجد السيدة نفيسة يستقبل 15 جثمانًا بينهم حسن كامي

إحباط تهريب 5 ملايين قرص كبتاجون مخدر بميناء دمياط البحرى

المصائب لا تأتي فرادى.. "ماكرون" تحت حصار "داعش" والقرصنة و"السترات الصفراء"

صلاح وماني ومحرز في قائمة مختصرة لجائزة أفضل لاعب إفريقي

ads
الأكثر قراءة

أجر خرافي لـ"عمرو دياب" في حفل رأس السنة بالإمارات

"السترات الصفراء" تصل إسرائيل.. لماذا يتظاهر المستوطنون فى تل أبيب؟

ننشر حركة تنقلات مديرية أمن القاهرة

طريقة سحب قرعة دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا

ألبومات الصور

فيديو.. المتحدث الرسمى بأسم محمد صلاح بـ "نجريج": نتصدى للشائعات

بالفيديو.. متحف لمتعلقات محمد صلاح بمركز شباب "نجريج"

جنازة إبراهيم سعدة

وشوش الخير

نجم الساعة

لوتس عبدالكريم تخص الدستور بأسرار كتابها الجديد «زوجات الأدباء»

الأكثر قراءة

أجر خرافي لـ"عمرو دياب" في حفل رأس السنة بالإمارات

"السترات الصفراء" تصل إسرائيل.. لماذا يتظاهر المستوطنون فى تل أبيب؟

ننشر حركة تنقلات مديرية أمن القاهرة

طريقة سحب قرعة دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا

كشكول

بالصور.. إعلان نتائج ماراثوان شباب الجامعات والمعاهد العليا بالإسماعيلية

«كيف تصبح مذيع راديو ناجح» ورشة عمل ببنات عين شمس

«الخشت»: المحافظات الحدودية تمثل تخوم الأمن القومي لمصر

أوقاف الجيزة تدشن 120 فصل لمحو الأمية

رئيس قسم المخ والأعصاب لـ«كشكول»: ٤٠٪ نسبة الإصابة بالجلطة مرة أخري

الأمصار

أم لـ ٤٤ طفل.. قصة المرأة الأكثر خصوبة في أوغندا

بألحان بلغارية وطابع مختلف.. كارول سماحة تتجه للتأليف

بالضرب المبرح.. الشرطة تقمع مسيرتين لـ"حماس" بالضفة الغربية "فيديو"

الجزائر تلقى القبض على شقيق منفذ اعتداء ستراسبورج بفرنسا

احتفالا بمئويته.. ترامب يكرم أنور السادات

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

قبل مغادرتها القصر.. ميجان ماركل محبطة والسبب "ميدلتون"

ابتكار "وشم ذكي" يستشعر أشعة الشمس

جريمة داخل البيت الأبيض.. ميلانيا ترامب تتعرض للسرقة

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

دراسة: العلاج بالكافيين قد يعزز من نمو الدماغ للأطفال المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎