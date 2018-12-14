تنفيذ 34 قرار إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية في بيلا

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بنطاق مركز بيلا، وذلك ضمن حملة محاربة التعديات على أراضى الدولة.



قاد الحملة، اللواء على الكفراوى، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة الحامول، والعميد أحمد البنا، مأمور مركز شرطة بيلا، والرائد محمد قطاطو، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، واللواء شعبان محمد مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والزراعية.



وتمكنت الحملة من تنفيذ 34 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بقرى "الجرايدة، ومنشية الجرايدة، وسريوة، والشطوط، والوادى، والأصالى، وروس الفرخ"، على مساحة 5 أفدنة زراعية، عبارة عن مبانٍ، وعشش، وتحاويط بالبلوك الأبيض، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، كما تم تحرير محاضر تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.