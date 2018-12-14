الثلاثاء المقبل.. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا تعقد مؤتمرًا حول الدراما

تعقد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، مؤتمرها العلمي الثالث تحت عنوان "الدراما العربية وقضايا الهوية"، في الفترة من 18 حتى 19 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ألفت كامل، رئيس الجامعة.



وصرح الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا، ورئيس المؤتمر، بأن المؤتمر يأتي في مرحلة تشهد فيها الدراما أزمات حقيقية متعددة في مجالات الإنتاج والرقابة والتوزيع، وتحتاج إلى إمكانيات مادية وبشرية ضخمة، موضحًا أن صناعة الدراما مصر في الفترة الأخيرة عانت كثيرًا ما أدى إلى سحب البساط من تحت أقدامها.



ولفت إلى أن مصر كانت راسخة في مجال الدراما كقوى ناعمة في حين بدأت دول عربية تسحب البساط وتقدم أعمالًا درامية تتسابق عليها القنوات المصرية والعربية ومن خلال سعي كلية الإعلام بالجامعة الحديثة تم تسليط الضوء على إعادة القوى الناعمة لمصر، لذلك تأتي ضرورة عقد المؤتمر الذي يجمع بين القوة الإنتاجية والفنية، إذ يجمع بين الممارسين من صناع الدراما والأكاديميين المهتمين بتأثيرات الدراما.



وسيناقش المؤتمر العديد من الأوراق البحثية المقدمة من باحثين مصريين وعرب عرضوا جوانب متعددة لمعالجة قضايا الدراما وسُبل النهوض بها، كما يتم عقد ندوة بعنوان "الدراما المصرية الأزمة والحلول" يتحدث من خلالها كوكبة من نجوم الدراما والفن وعدد من الأكاديميين المهتمين بمتابعة ورصد ما تقدمة وسائل الإعلام من أعمال درامية.



وخلال المؤتمر سيتم تكريم عدد من رموز العمل الدرامي المصري الذين أثروا الحياة الفنية على مدار تاريخهم من مخرجين، وكتاب سيناريو، وممثلين، ونقاد، وموزعين، وستكون أسماء المكرمين مفاجأة للحضور عقب الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها الثامن عشر من ديسمبر.



كما تصدر الكلية عقب انتهاء المؤتمر كتابًا يتضمن البحوث المقدمة والتي تم تحكيمها من خلال أساتذة الإعلام أعضاء لجنة الترقيات بقطاع الدراسات الإعلامية وبعض من عمداء كليات الإعلام.