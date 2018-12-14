وفاة 13 عاملا في منجم بشمال شرق الهند

ذكر مسئولون اليوم الجمعة أن 13 عاملا حوصروا داخل أحد المناجم، في أعقاب فيضان بمنجم للفحم غير قانوني في لاية ميجالايا شمال شرقي الهند.



وثمة مخاوف من أن يكون العمال قد لقوا حتفهم، ولدى تلقي السلطات المحلية بلاغا عن الحادث الذي وقع بمنطقة "إيست جاينتيا هيلز" بالولاية أمس الخميس، انطلقت عملية إغاثة من قبل الجهات المعنية.



وقال مسئول المنطقة، فيديريك دوبث، لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف: "كان الرجال يعملون في منجم الفحم بالقرب من نهر ليتين عندما حدث فيضان مفاجئ، نحاول جاهدين سحب المياه من المنجم، لكن الأمر صعب للغاية، ويبدو أن فرص بقائهم على قيد الحياة ضعيفة".



وأضاف أن جميع العمال شبان، فوق 18 عاما.



وكانت المحكمة الهندية المعنية بالنظر في قضايا حماية البيئة حظرت قبل أربع سنوات، عمليات التعدين، غير العلمية وغير الآمنة، في ولاية ميجالايا.



وأقر كونراد سانجما، رئيس وزراء ولاية ميجالايا، بأن عمليات التعدين غير القانونية بدأت في الموقع قبل يومين، وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجناة.



وذكرت تقارير إعلامية هندية أن الشرطة حركت قضية جنائية.



وليست هذه المرة الأولى الذي يحدث فيها هذا لعمال تورطوا في عمليات تعدين غير قانونية للفحم في منجم للفحم بولاية ميجالايا.



وكان 15 عامل منجم، على الأقل، حوصرا داخل منجم بمنطقة "ساوث جارو هيلز" بالولاية في عام 2012 ولم يتم العثور على جثثهم.