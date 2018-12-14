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سياسي
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 02:32 م

اقتراح برغبة من برلمانية يفرض دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة
محمد جعفر
dostor.org/2435272

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم، ووزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، بشأن فرض دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج كشرط من شروط إتمام عقد الزواج.

وأوضحت أن الاقتراح جاء نظرًا لما تعانيه الأسرة المصرية من مشاكل متعلقة بانتشار حالات التفكك الأسري، مما حدا بمصر أن تصنف الأولى عالميًا في نسبة حالات الطلاق، وما يسببه من تأثير على السلامة والصحة النفسية للأبناء، كما أن الاقتراح يأتي لتفعيل مقترحات أساتذة الصحة النفسية وخبراء علم النفس في ضرورة توفير دورات لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج في كيفية إدارة الأسرة وحل المشاكل المختلفة المتوقعة.

ونوهت إلى أن هناك تجارب دولية مختلفة أثبتت نجاحًا منقطع النظير طبقت هذا الاقتراح.

وطالبت "عطوة" بضرورة الإعداد لبرنامج تأهيلي كامل يشمل تدريب المقبلين على الزواج على كيفية اختيار الشريك الآخر، وإدارة الحياة الزوجية وتربية الأبناء، مع التركيز على الحقوق الشرعية والقانونية، وتأسيسهم على المبادئ الأخلاقية والمجتمعية الحاكمة في العلاقة الزوجية.

كما طالبت بتكليف وزارتي التضامن، والصحة والسكان، ومؤسسة الأزهر الشريف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بتشكيل لجنة تضم في عضويتها نخبة من أساتذة ومختصي الصحة النفسية، العلوم السلوكية، التربية، وعلمي النفس والاجتماع؛ لوضع المنهج الخاص بالدراسة، مع الشروع في تنفيذ البرنامج فور الانتهاء منه، على أن تترك للجنة حرية تحديد التفاصيل الإجرائية المتعلقة بالدورة، بالتنسيق مع وزارة العدل لجعلها شرطًا لانعقاد الزواج.

وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أهمية تنفيذ البرنامج التدريبي، بشكل تدريجي، على أن يكون اختياريا في بادئ الأمر لمدة سنة لاختبار جودة نتائجه، وأن يصبح إجباريًا على جميع المقبلين على الزواج فيما بعد.

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