القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 02:30 م

يلا شوت Alahli .. مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار | كورة اون لاين لايف | الأهلي وجيما أبا جيفار كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

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يلا شوت Alahli .. مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار | كورة اون لاين لايف | الأهلي وجيما أبا جيفار كورة ستار | الامبراطورية لايف HD
يستهل فريق الأهلي، حملة استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة نظيره جيما أبا جيفار الإثيوبي، في السادسة من مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني، للبطولة.
ويطمح الأهلي، في تحقيق نتيجة إيجابية ومريحة، قبل خوض مباراة الإياب خارج الديار، وذلك لضمان العبور إلى دور المجموعات، في خطوة أولى نحو استعادة اللقب القاري، الغائب عن خزائنه منذ عام 2013، والذي كان قريبًا من تحقيقه في النسخة الماضية، بعدما خسر أمام الترجي التونسي، في الدور النهائي.
يلا شوت Alahli .. مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار | كورة اون لاين لايف | الأهلي وجيما أبا جيفار كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

وطالب محمد يوسف، المدير الفني للأهلي، لاعبيه بتحقيق فوز مريح وتجاوز عقبة الفريق الإثيوبى، وعدم الاستهانة بالمنافس، مهما كان تاريخه، خاصة وأن تلك المباريات لا تعترف سوى بالجهد والتعب.

وأكد يوسف أن فريق جيما أبا جيفار، يمتلك لاعبين جيدين وأصحاب قدرات بدنية عالية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يجب وضعه فى الحسبان، خاصة من مدافعي الأهلي.

واصطحب يوسف قائمة إجبارية، لمعسكر الإسكندرية تضم 16 لاعبا هم: شريف إكرامى وعلى لطفى وساليف كوليبالى وأيمن اشرف ومحمد هانى وكريم نيدفيد وحسام عاشور وهشام محمد وعمرو السولية وإسلام محارب وأحمد حمودى ومحمد شريف وميدو جابر وناصر ماهر ووليد سليمان ومروان محسن.
يلا شوت Alahli .. مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار | كورة اون لاين لايف | الأهلي وجيما أبا جيفار كورة ستار | الامبراطورية لايف HD


ويغيب عن قائمة الأهلي، كل من: محمد الشناوى حارس المرمى ومحمد نجيب وأحمد فتحى وعلى معلول وصلاح محسن وسعد سمير للإصابة ووليد أزارو للإيقاف.

ومن المتوقع، أن يخوض يوسف المباراة بتشكيل يتكون من:

شريف إكرامى فى حراسة المرمى وأمامه كريم نيدفيد ومحمد هانى وساليف كوليبالى وأيمن اشرف وحسام عاشور والسولية وناصر ماهر ووليد سليمان ومحمد شريف ومروان محسن.

يلا شوت Alahli .. مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار | كورة اون لاين لايف | الأهلي وجيما أبا جيفار كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

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