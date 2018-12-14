طريقة سحب قرعة دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا

تجرى قرعة دور الستة عشر لبطولة دورى أبطال أوروبا في مدينة نيون بسويسرا، يوم الإثنين المقبل.

يواجه أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الثمانية أصحاب المراكز الثانية، ولا يمكن للفرق التي التقت في دور المجموعات أن تلتقي في دور الستة عشر أو إذا كانت من نفس البلد.



تقام مباريات الذهاب على ملعب الفرق التي احتلت المركز الثاني يومي 12 و13 فبراير المقبل، أو يومي 19 و20 من نفس الشهر، وتقام مباراة الإياب على ملاعب أصحاب المراكز الأولى يومي 5 و6 مارس المقبل أول 12 و13 من نفس الشهر.



الفرق التى تأهلت لدور الستة عشر كأول مجموعاتها هى: برشلونة، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، يوفنتوس، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، بورتو، ريال مدريد.



الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها هى: أياكس، أتلتيكو مدريد، ليفربول، ليون، مانشستر يونايتد، روما، شالكة، توتنهام.

