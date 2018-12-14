القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 02:22 م

بث مباشر مباراة الاهلي ضد جيما ابا جيفار جوده عاليه HD

بث مباشر مباراة الاهلي ضد جيما ابا جيفار جوده عاليه HD

بث مباشر مباراة الاهلي
dostor.org/2435260

يستضيف فريق الأهلي المصري , مساء اليوم الجمعة , نظيره فريق جيما أبا جيفار الإثيوبي , في إطار ذهاب الدور الثاني من دوري ابطال أفريقيا للموسم الجديد , في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” برج العرب ” في الإسكندرية . 

 

ويسعى فريق الأهلي في هذا اللقاء الى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وتفادي المفاجأت قبل لقاء العودة , في حين يتطل عفريق جيما في هذه المواجهة للخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب عليه ملعبه . 

 

وستقام المباراة الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية وتركيا ولبنان والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر , في حين سوف تقام المباراة الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الأردن وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا ومصر .

 

وستقام الساعة 5:00 بتوقيت كل من تونس والجزائر والمغرب , 4:00 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش , 8:00 بتوقيت الإمارات وسلطة عمان , وستنقل المباراة على قناة ( الأهلي ) , وسيلعق عليها الملعق الرياضي ( طارق الأدور ) . 

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