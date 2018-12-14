بث مباشر مباراة الاهلي ضد جيما ابا جيفار جوده عاليه HD

يستضيف فريق الأهلي المصري , مساء اليوم الجمعة , نظيره فريق جيما أبا جيفار الإثيوبي , في إطار ذهاب الدور الثاني من دوري ابطال أفريقيا للموسم الجديد , في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” برج العرب ” في الإسكندرية .









ويسعى فريق الأهلي في هذا اللقاء الى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وتفادي المفاجأت قبل لقاء العودة , في حين يتطل عفريق جيما في هذه المواجهة للخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب عليه ملعبه .









وستقام المباراة الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية وتركيا ولبنان والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر , في حين سوف تقام المباراة الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الأردن وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا ومصر .









وستقام الساعة 5:00 بتوقيت كل من تونس والجزائر والمغرب , 4:00 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش , 8:00 بتوقيت الإمارات وسلطة عمان , وستنقل المباراة على قناة ( الأهلي ) , وسيلعق عليها الملعق الرياضي ( طارق الأدور ) .