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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 02:19 م

أوقاف الجيزة تدشن 150 فصلًا لمحو الأمية

أوقاف الجيزة تدشن
مصطفى علم الدين
dostor.org/2435255

قال الدكتورهشام أنور، مدير إدارة المساجد بمديرية أوقاف الجيزة، إن مساجد الأوقاف دشنت خلال الشهر الجاري 120 فصلًا لمحو الأمية بكثافة 15 دارسًا للفصل الواحد، وفقًا لبروتوكول تم توقيعه الشهر الماضي مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع الجيزة، لتدشين 400 فصل، والذي نص على أن الإمام والخطيب يتكلف بعمل فصل واحد على الأقل.

وأضاف "أنور" - في تصريحات خاصة لـ "الدستور"- أن أوقاف الجيزة تشرف على حوالي 6000 مسجد بين أهلية وحكومية تم الانتهاء من تنظيم 1000 ندوة ومحاضرة دعوية داخلها تحت عنوان "رسول الإنسانية" خلال الشهر المنصرم.

من جانبه كشف مصدر مسئول بمديرية أوقاف الجيزة عن أن كل إمام أو خطيب سيتقاضى 300 جنيه على كل فرد يتم محو أميته من الدارسين من خلال اختبارات تجريها الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للدارسين، للتأكد من نجاحهم ثم منحهم شهادات بذلك.

وأضاف أن الحسبة المنطقية لكل فصل به 15 دارسًا على الأقل إذا نجح أمام المسجد في تعليمه بالكامل، يكون لديه مستحقات 5 آلاف جنيه تقريبًا، وهي تكلفة تتحملها الأوقاف وفقًا لبروتوكول تعاون بين المديرية وهيئة تعليم الكبار، لافتًا إلى أنها مبالغ ضئيلة مقارنة بالتكلفة الحقيقية لكل دارس.

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