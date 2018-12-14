بث مباشر مباراة الأهلي جيما أبا جيفار مشاهدة Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الأهلي جيما أبا جيفار (مشاهدة دوري ابطال افريقيا) مباشر HD

توج نادى جيما أبا جيفار بلقب الدوري الإثيوبي بعد منافسة مع أندية كبيرة مثل البن وسانت جورج ويشارك بطل إثيوبيا لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا للنسخة المقبلة عقب صعوده لدور الـ32 ليواجه الأهلي المصرى.

بث مباشر مباراة الأهلي جيما أبا جيفار مشاهدة Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الأهلي جيما أبا جيفار (مشاهدة دوري ابطال افريقيا) مباشر HD





يواجه الأهلي فريق جيما أبا جيفار في مباراة الذهاب أحد أيام 14 – 15 – 16 ديسمبر الجاري في القاهرة، على أن يقام لقاء الإياب في إثيوبيا أحد أيام 21 – 22 – 23 من الشهر نفسه.

بث مباشر مباراة الأهلي جيما أبا جيفار مشاهدة Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الأهلي جيما أبا جيفار (مشاهدة دوري ابطال افريقيا) مباشر HD





بدأ فريق جيما أبا جيفار مشواره في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2018/2019 بمواجهة أساس تليكوم الجيبوتي، ليفوز عليه خارج ملعبه في الذهاب 3-1، ويتعادل في لقاء الإياب 2-2 ليتأهل لمواجهة الأهلي.

بث مباشر مباراة الأهلي جيما أبا جيفار مشاهدة Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الأهلي جيما أبا جيفار (مشاهدة دوري ابطال افريقيا) مباشر HD