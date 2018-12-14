تكريمًا لبطل الحرب والسلام.. "ترامب" يصادق على "قانون السادات"

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قانونًا يكرم الرئيس الراحل أنور السادات، بمناسبة الذكرى الـ100 لميلاده التي تحل 25 ديسمبر الجاري وهو قانون "إس 266".



ويعد مشروع قانون (إس 266) لمنح الميدالية الذهبية في الكونجرس لـ"السادات" تقديرًا لإنجازاته البطولية والمساهمات الشجاعة للسلام في الشرق الأوسط، وفي سبتمبر 2017، استضاف مجلس الشيوخ احتفالًا للالتزام بمشروع القانون في الذكرى المئوية لميلاد السادات والذكرى الأربعين لتوقيع اتفاقات كامب ديفيد.



وفى أغسطس، وافق مجلس الشيوخ الأمريكى على مشروع قانون لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات، وبموجب القانون فسوف يمنح الكونجرس الميدالية الذهبية لـ"السادات" فى مئوية ميلاده، تقديرًا لإنجازاته التاريخية ومساهماته الشجاعة في السلام في الشرق الأوسط.



محمد أنور السادات هو ثالث رئيس لمصر، وحكم المحروسة منذ من 15 أكتوبر 1970 حتى اغتياله من قبل الإخوان المسلمين في 6 أكتوبر 1981، وقاد مصر فى حرب السادس من أكتوبر عام 1973 حتى حقق النصر واستعاد سيناء.



