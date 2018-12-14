koora live مشاهدة مباراة الأهلي جيما أبا جيفار بث مباشر يلا شوت

توج نادى جيما أبا جيفار بلقب الدوري الإثيوبي بعد منافسة مع أندية كبيرة مثل البن وسانت جورج ويشارك بطل إثيوبيا لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا للنسخة المقبلة عقب صعوده لدور الـ32 ليواجه الأهلي المصرى.

koora live مشاهدة مباراة الأهلي جيما أبا جيفار بث مباشر يلا شوت





يواجه الأهلي فريق جيما أبا جيفار في مباراة الذهاب أحد أيام 14 – 15 – 16 ديسمبر الجاري في القاهرة، على أن يقام لقاء الإياب في إثيوبيا أحد أيام 21 – 22 – 23 من الشهر نفسه.

koora live مشاهدة مباراة الأهلي جيما أبا جيفار بث مباشر يلا شوت





بدأ فريق جيما أبا جيفار مشواره في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2018/2019 بمواجهة أساس تليكوم الجيبوتي، ليفوز عليه خارج ملعبه في الذهاب 3-1، ويتعادل في لقاء الإياب 2-2 ليتأهل لمواجهة الأهلي.

koora live مشاهدة مباراة الأهلي جيما أبا جيفار بث مباشر يلا شوت