بث مباشر اليوم HD مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار - كورة ستار|| مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي Yallashoot



يقدم موقع الدستور لايف تغطية فورية لمباراة يوم الجمعة 14-12-2018 بين الأهلي المصري والإثيوبي جيما أبا جعفر في مباراة الذهاب من الدور 32 من دوري أبطال إفريقيا





الأهلي ضد جيما أبا جعفر





بث مباشر اليوم HD مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار - كورة ستار|| مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي Yallashoot



تابعنا حيث من المقرر أن تبدأ المباراة الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة (GMT + 2)

بث مباشر اليوم HD مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار - كورة ستار|| مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي Yallashoot



المكان: برج العرب (الاسكندرية)





الحكم: صادق السالمي (تونس).



