الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 01:26 م
بث مباشر اليوم HD مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار - كورة ستار|| مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي Yallashoot
بث مباشر اليوم HD مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار - كورة ستار|| مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي Yallashoot
dostor.org/2435180
بث مباشر اليوم HD مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار - كورة ستار|| مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي Yallashoot
يقدم موقع الدستور لايف تغطية فورية لمباراة يوم الجمعة 14-12-2018 بين الأهلي المصري والإثيوبي جيما أبا جعفر في مباراة الذهاب من الدور 32 من دوري أبطال إفريقيا
الأهلي ضد جيما أبا جعفر
بث مباشر اليوم HD مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار - كورة ستار|| مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي Yallashoot
تابعنا حيث من المقرر أن تبدأ المباراة الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة (GMT + 2)
بث مباشر اليوم HD مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار - كورة ستار|| مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي Yallashoot
المكان: برج العرب (الاسكندرية)
الحكم: صادق السالمي (تونس).
بث مباشر اليوم HD مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار - كورة ستار|| مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي Yallashoot