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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 01:23 م

انهيار ميلان يتصدر عناوين الصحف الإيطالية

انهيار ميلان يتصدر
أ ش أ
dostor.org/2435176

اهتمت الصحف الإيطالية الصادرة، اليوم الجمعة، بهزيمة نادي ميلان على ملعبه أمام أوليمبياكوس اليوناني وخروجه من دور المجموعات للدوري الأوروبي، فيما يعد استمرارا لحالته المتردية سواء على الساحتين المحلية والأوروبية.

وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" في عنوانها الرئيسي "انهيار ميلان.. المدرب جاتوزو يخسر 3-1 ويقول وداعًا لأوروبا.. وليوناردو غاضب: ركلة الجزاء هي اختراع.. بينما لاتسيو يسقط أمام فرانكفورت 2-1".

كما اهتمت بتعيين جوزيبي ماروتا مديرا تنفيذيا لإنتر ميلان وما يخطط له من صفقات قائلة "ماروتا يرسم حلم إنتر.. الهاتريك، مودريتش هو الانقلاب الكبير وكروس البديل، ثم باريلا أو كييزا مع كونتي كمدرب.. المدير التنفيذي الجديد يقدم أفكارا واضحة، وهي الرغبة في إعادة النادي للقمة".

وخرجت صحيفة "توتو سبورت" حول نفس الموضوع بالعنوان التالي: "إنتر ميلان يعين مدير يوفنتوس السابق، ويريد إعادة النيراتزوري إلى قمة كرة القدم الإيطالية".

وعن هزيمة ميلان قالت: "ركلة جزاء مخترعة وميلان يقول وداعًا لأوروبا.. خسر أمام أوليمبياكوس في أثينا بنتيجة 3-1".

أما صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" فتناولت تعيين ماروتا قائلة: "ماروتا في عالم إنتر ميلان: الآن تبدأ رحلة رابحة".

وفيما يتعلق بهزيمة ميلان ذكرت "3 أيام في الكؤوس للنسيان، أوليمبياكوس يعبر لدور ال32 بالفوز على ميلان (3-1)، جحيم ميلان، يضيعون الفرص وينهارون: وداعًا لرابطة يوروبا ليج".

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