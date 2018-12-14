القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 01:21 م

مشاهدة مباراة الأهلي جيما أبا جيفار بث مباشر اليوم الجمعة 14-12-2018 دوري ابطال افريقيا - كول كورة

مشاهدة مباراة الأهلي
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مشاهدة مباراة الأهلي جيما أبا جيفار بث مباشر اليوم الجمعة 14-12-2018 دوري ابطال افريقيا - كول كورة


يلتقى فريق الأهلى مع جيما ابا جيفار الإثيوبى اليوم الجمعة، بمنافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بينما تقام مباراة العودة بين الفريقين بإثيوبيا في 21 أو 22 أو 23 من الشهر نفسه.
 
 
مشاهدة مباراة الأهلي جيما أبا جيفار بث مباشر اليوم الجمعة 14-12-2018 دوري ابطال افريقيا - كول كورة
 
نرصد أهم المعلومات عن فريق جيما الأثيوبى قبل مواجهة الأهلى فى دورى الأبطال:
 مشاهدة مباراة الأهلي جيما أبا جيفار بث مباشر اليوم الجمعة 14-12-2018 دوري ابطال افريقيا - كول كورة
ينتمى لمدينة جيما الإثيوبية
 
الزى الرسمى للفريق هو الأحمر بخطين أبيض
 
يشارك لأول مرة فى دورى أبطال أفريقيا عقب صعوده لدور الـ 32
 
فاز بالدورى الأثيوبى الموسم الماضى للمرة الأولى فى تاريخه
 
توج بالدورى الأثيوبى بفارق الأهداف عن سانت جورج حيث تعادلا برصيد 55 نقطة أشهر نجومه افولابى لاعب الإسماعيلى ومامادو سيدى بيه
بدأ مشواره فى أفريقيا بمواجهة أساس تليكوم الجيبوتى وفاز عليه 3/1 و تعادلا فى الإياب 2/2
مشاهدة مباراة الأهلي جيما أبا جيفار بث مباشر اليوم الجمعة 14-12-2018 دوري ابطال افريقيا - كول كورة

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