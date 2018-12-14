كورة ستار مباراة الأهلي جيما أبا جيفار بث مباشر اليوم بث الاسطورة livehd7 | بث مباشر مباراة الأهلي جيما أبا جيفار اليوم جودة hd

يستهل الأهلي مشواره الجديد في دوري أبطال أفريقيا، أمام فريق جيما أبا جيفار الإثيوبي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

كورة ستار مباراة الأهلي جيما أبا جيفار بث مباشر اليوم بث الاسطورة livehd7 | بث مباشر مباراة الأهلي جيما أبا جيفار اليوم جودة hd

وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة، التي تقام على ملعب برج العرب، عبر قناة الأهلي فضائيًا، وقناة النيل للرياضة على البث الأرضي.

وتأهل جيما أبا جيفار إلى هذا الدور، بعدما تخطى فريق تيليكوم من جيبوتي، بعدما فاز عليه ذهابا خارج أرضه 3-1، وتعادل 2-2 في إثيوبيا.

كورة ستار مباراة الأهلي جيما أبا جيفار بث مباشر اليوم بث الاسطورة livehd7 | بث مباشر مباراة الأهلي جيما أبا جيفار اليوم جودة hd

ويخوض الأهلي ومعه الإسماعيلي، كممثلين عن الكرة المصرية، بعدما حسم المارد الأحمر لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي، وحقق الدراويش مركز الوصافة، ليلعبا في النسخة الاستثنائية من دوري أبطال أفريقيا، التي بدأت في أخر شهر نوفمبر الماضي وتستمر حتى نهاية مايو المقبل.

كورة ستار مباراة الأهلي جيما أبا جيفار بث مباشر اليوم بث الاسطورة livehd7 | بث مباشر مباراة الأهلي جيما أبا جيفار اليوم جودة hd