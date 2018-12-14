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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 01:16 م

10 معلومات عن جيرالدو لاعب أول أغسطس المنتظر انتقاله للأهلي

10 معلومات عن جيرالدو
dostor.org/2435164

في محاولة لحسم التعاقد، سافر عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادى الأهلي إلى أنجولا للاتفاق مع اللاعب، "جيرالدو"، نجم فريق أول أغسطس الأنجولى، ومن المحتمل أن يعود للقاهرة برفقة اللاعب خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لإعلان الصفقة.

ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الأنجولي "جيرالدو".

1- يدعى هيرمينيجيلدو دا كوستا باولو بارتولوميو.
2- يبلغ نجم فريق "ألو أغسطس" من العمر 27 عامًا.

3- بدأ مسيرته الكروية، بعد أن كان مهدد بسبب شلل الأطفال، بسبب الحرب الأهلية في بلده.
4- انطلق جيرالدو في عالم كرة القدم بنادى نوربيرتو دي كاسترو، التابع لأكاديمية اكتشاف المواهب.
5- شارك مع فريق الناشئين تحت 15 عامًا، حينما شاهده دجالما سانتوس اللاعب الأنجولي الشهير الذي تواجد سابقا في صفوف بورتو وباوك، ويلعب حاليا في أناليا سبور التركي.
6- تألق خلال النسخة الأخيرة من دورى الأبطال، وقدم مستويات جيدة، مكنته من الوصول بفريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
7- السيرة الذاتية لـ"جيرالدو" كانت الداعم الرئيسى لانضمامه لنادى القرن الإفريقى، حيث قاد أول أغسطس حصد لقب بطل الدوري الأنجولي لثلاث سنوات متتالية.
8- خاض جيرالدوتجربة احترافية فى عدة أندية برازيلية كان أبرزهم نادي " كوريتيبا"، الذي استمر معه 4 سنوات حتى رحل عنه عام 2014 بسبب خلافات مع المدرب ماركينيوس.
9- في 2015، عاد جيرالدو إلى أنجولا، حيث انضم إلى صفوف بريميرو دي أجوستو، وتوج معه بـ3 ألقاب متتالية في الدوري الأنجولي.
10- يمتلك 17 مباراة دولية مع أنجولا منذ عام 2010، ولم يحظَ باستمرارية بسبب لعبه بعيدا عن بلاده، مما أبعده عن أنظار مدربي أنجولا.

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