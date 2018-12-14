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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 01:14 م

الشرطة الفرنسية تبحث عن متورطين آخرين في هجوم ستراسبورج

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
وكالات
dostor.org/2435159

أعلن الادعاء العام الفرنسي أن الشرطة تبحث عن متورطين آخرين محتملين في هجوم ستراسبورج، عقب مقتل منفذ الهجوم المشتبه به شريف شيكات.

وقال المدعي العام الفرنسي المختص بقضايا الإرهاب، ريمي ريتز، اليوم الجمعة في ستراسبورج إن المحققين يريدون معرفة ما إذا كان منفذ الهجوم تلقى دعما خلال فراره.

وأضاف ريتز أن السلطات ألقت القبض حتى الآن على سبعة مشتبه بهم، وهم أربعة أقارب من عائلة واحدة وثلاثة آخرين من معارف هذه العائلة، مشيرا إلى أنه تم القبض على اثنين منهم ليلة الخميس-الجمعة.

يذكر أن منفذ الهجوم المشتبه به شيكات 29عاما، لقى حتفه خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة مساء أمس الخميس في ستراسبورج.

ويشتبه في أن الفرنسي المنحدر من أصول شمال أفريقية فتح النار على المارة وسط المدينة مساء يوم الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع بموت دماغي.

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