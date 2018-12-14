بث مباشر مباراة الأهلي ضد جيما اليوم

بعد شهر واحد من خروجه من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الترجي التونسي ، سيبدأ الفريق الأهلي المصري انطلاق حملته في النسخة الجديدة من المسابقة المرموقة يوم الجمعة عندما يواجه الفريق الإثيوبي جيما أبا جعفر في مباراة الذهاب من الدور 32 في ملعب برج العرب بالإسكندرية.





على الورق ، لن تكون مهمة الأهلي صعبة نظراً للفارق الكبير بين بطل إفريقيا الثمانية ومعارضيه الذين يبدون أول ظهور لهم في دوري الأبطال.





خوف الأهلي الوحيد هو غيابهم الكثيف ، حيث ستلعب فرق القاهرة يوم الخميس مع فريق محدود يضم 16 لاعباً فقط.





مع وجود العديد من الإصابات في صفوفهم ، يمتلك الأهلي ثلاثة مدافعين فقط في صفوف الفريق. صداع حقيقي للمدرب المؤقت محمد يوسف ، الذي سيضطر للعب مباراة الخميس بدون العديد من اللاعبين الرئيسيين.





كما سيغيب المهاجم المغربي الأهلي وليد أزارو ، الذي يخضع لحظر المباراة مرتين ، عن المباراة ، تاركاً المهاجم الدولي مروان محسن كخيار وحيد ليوسف في خط المواجهة.





وقال يوسف لموقع أهلي الرسمي على الإنترنت يوم الأربعاء "مباراة جابر صعبة ، خاصة بعد غياب عدد كبير. نريد تحقيق نتيجة إيجابية لجعل مهمتنا أسهل في مباراة الإياب".





"نتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل. لقد درسنا الفريق الإثيوبي جيدًا للاستعداد الجيد للمباراة".





بتوجيه من يوسف ، الذي حل محل المدرب الفرنسي باتريس كارترون في الشهر الماضي ، استعاد الأهلي طريقه بالفوز بعد فوزه بثلاثة انتصارات متتالية في الدوري المصري ، مما رفع النادي إلى المركز السابع برصيد 20 نقطة بفارق 15 نقطة عن الزمالك ، لديك خمس مباريات على أيديهم.





وختم المدرب الأهلي: "طلبت من لاعبيي التركيز بشكل كامل على المباراة القارية ونسيان المنافسة المحلية. لدي ثقة كاملة في قدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية".





الأهلي يتنافس على لقب دوري أبطال أوروبا التاسع في تاريخه والأول منذ عام 2013 ، عندما احتلوا كأسهم الثامنة.