الأربعاء.. "الأدوات المنزلية" تبحث تمويل المشاريع مع البنك الأهلي

تعقد شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا موسعًا يوم الأربعاء المقبل مع البنك الأهلي المصري لبحث آليات تمويل المشاريع الخاصة بالمدينة، وبحث ما يمكن تقديمة من البنك الأهلي إلى المجتمع التجاري لتشجيع التحول من الاستيراد إلى التصنيع ضمن المبادرة التي أطلقتها الشعبة وتحت رعاية الغرفة التجارية.



وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية وأحد مؤسسي مدينة الأدوات المنزلية، إن على البنوك أن تقلل من اشتراطاتها وطلباتها حيث أن بعض الاشتراطات تكون تعجيزية، مطالبا بضرورة تغير الفكر حتي تتطور عملية التحول من الاستيراد إلى التصنيع.



وأوضح فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية أن الاجتماع سيكون مهما خاصة في ظل استعداد البنك الأهلي وترحيبه بتحويل تلك المشروعات في إطار مبادرة شعبة الأدوات المنزلية للتحول من الاستيراد إلى التصنيع.



وناشد "الطحاوي" رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة توجيه تعليمات وتوصيات للبنوك الوطنية بدعم أي مشروع صناعي خاصة من يتحول من الاستيراد إلى التصنيع.



وفي السياق ذاته، قال عبد الناصر الباز أحد مستثمري مدينة الأدوات المنزلية، إن مستثمري مدينة الأدوات برعاية شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية ستعقد اجتماعات مكثفة مع مجموعة من المقاولين وشركات تركيب الهياكل المعدنية لتوريد الإنشاءات المعدنية والقيام بأعمال البناء الخاصة بالمدينة.



وأشادت الشعبة ومستثمري مدينة الأدوات المنزلية بدور شركة المصري استيل لتوريد الهياكل المعدنية ودعمهم للمشروع من خلال الاتفاق علي التوريد بأسعار مخفضة وتسهيلات في السداد، لافتا إلى أن المهندس أحمد المصري رحب بأن يكون أحد المساهمين في هذا الإنجاز المهم.



وأكد الباز، أن الشركة المصرية استيل قامت بدعم مشروع الأدوات المنزلية بتخفيض أسعار توريد وتركيب الهيكل المعدني لجامالونات المصانع بتخفيض 10% عن سعر البيع المتداول.



وقام المهندس أحمد المصري، رئيس الشركة، بتقديم شرح وافي لجميع المواصفات والتقنيات الحديثة سواء بالنسبة لنوع الصلب أو طريقة اللحامات وكذا التهوية والإضاءة وطرق الصيانة الدورية وصرف الأمطار وعوامل البيئة المحيطة.



كما قام بشرح أحد اختراعاته في مجال تنقية مياه الصرف الصحي ومدينة الأدوات المنزلية متمثلة في الأعضاء.