القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:23 م

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
فن
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 01:23 م

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته

حسن كامي
حسن كامي
ياسمين محمود
dostor.org/2435155

فور الإعلان عن خبر وفاته، اليوم الجمعة، تصدر اسم الفنان حسن كامي، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعبر العديد من المغردين عن حزنهم لرحيل واحد من أهم فناني مصر والوطن العربي، الذي بدأ مشواره الفني كمغنٍ أوبرالي، قبل أن يتجه للتمثيل، ويشارك في العديد من الأعمال الفنية المهمة، سواء على شاشة السينما أو التليفزيون.

وابتعد حسن كامي منذ سنوات عن المشاركة في الأعمال الفنية، وفضل الاهتمام بمكتبة "المستشرق"، التي يمتلكها والموجودة في منطقة وسط البلد.

ولكن "كامي" كان على تواصل دائم مع جمهوره ومحبيه من خلال حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وذلك بمشاركته لصور من ذكرياته مع زوجته التي أحبها كثيرا وتأثر بعد وفاتها.

وكانت آخر الصور التي شاركها حسن كامي على "فيسبوك" قبل أسبوعين، وهو يقف إلى جوار شجرة الكريسماس، التي زينت منزله تحضيرا لاحتفالات العام الجديد.

يذكر أن الفنان حسن كامي توفى الجمعة، عن عمر ناهز 82 عامًا، وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة.

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته
اقرأ أيضًا
منذ 33 دقيقة

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته

منذ أقل من شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ شهر

«فلاش باك» و«أكشن مكثف» فى أولى حلقات الجزء الثالث من «كلبش»

منذ شهر

سمية الخشاب: «ديو» مع أحمد سعد قريبًا.. و«نحت» إليسا شرف

منذ أقل من شهرين

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أقل من شهرين

سوسن بدر.. نفرتيتي السينما المصرية

الآن

جريمة داخل البيت الأبيض.. ميلانيا ترامب تتعرض للسرقة

"إعلامي الوزراء" ينفي بيع أصول وممتلكات الأوقاف

حقيقة تخصيص الحكومة مليار و300 مليون جنيه لترميم التراث اليهودي

"إعلامي الوزراء" ينفي صحة بيع منطقة الأهرامات السياحية لدولة عربية

ads
الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الأهلي ضد جيما اليوم

تشييع جثمان حسن كامي من السيدة نفيسة وسط غياب فني ملحوظ

وفاة الفنان حسن كامى بعد صراع مع المرض

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته

ألبومات الصور

فيديو.. المتحدث الرسمى بأسم محمد صلاح بـ "نجريج": نتصدى للشائعات

بالفيديو.. متحف لمتعلقات محمد صلاح بمركز شباب "نجريج"

جنازة إبراهيم سعدة

وشوش الخير

نجم الساعة

لوتس عبدالكريم تخص الدستور بأسرار كتابها الجديد «زوجات الأدباء»

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الأهلي ضد جيما اليوم

تشييع جثمان حسن كامي من السيدة نفيسة وسط غياب فني ملحوظ

وفاة الفنان حسن كامى بعد صراع مع المرض

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته

كشكول

«التعليم العالي» يطلق فعاليات المهرجان السنوى للأسر المتميزة لطلاب المعاهد

«الاتجاهات الحديثة لبحوث الإذاعة والتلفزيون» بإعلام الأزهر .. غداً

«التعليم»: دمج ورقتى اللغة العربية للصف الثانى الثانوى

«التعليم» تكشف حقيقة إلغاء الصف الثالث الثانوى

«تعليم القاهرة»: القوافل التعليمية مستمرة

الأمصار

الجزائر تلقى القبض على شقيق منفذ اعتداء ستراسبورج بفرنسا

احتفالا بمئويته.. ترامب يكرم أنور السادات

برج العقرب في ديسمبر: في أخر الشهر ستلاقي حبا سيغير حياتك فكن حذرا

برج الدلو في ديسمبر: فرصة عظيمة لاكتشاف ارتباطك مع نصفك الأخر

برج الأسد في ديسمبر: الأماكن الرومانسية وفرص الحب والزواج تتزايد

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

قبل مغادرتها القصر.. ميجان ماركل محبطة والسبب "ميدلتون"

ابتكار "وشم ذكي" يستشعر أشعة الشمس

جريمة داخل البيت الأبيض.. ميلانيا ترامب تتعرض للسرقة

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

دراسة: العلاج بالكافيين قد يعزز من نمو الدماغ للأطفال المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎