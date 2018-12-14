شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته

فور الإعلان عن خبر وفاته، اليوم الجمعة، تصدر اسم الفنان حسن كامي، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وعبر العديد من المغردين عن حزنهم لرحيل واحد من أهم فناني مصر والوطن العربي، الذي بدأ مشواره الفني كمغنٍ أوبرالي، قبل أن يتجه للتمثيل، ويشارك في العديد من الأعمال الفنية المهمة، سواء على شاشة السينما أو التليفزيون.



وابتعد حسن كامي منذ سنوات عن المشاركة في الأعمال الفنية، وفضل الاهتمام بمكتبة "المستشرق"، التي يمتلكها والموجودة في منطقة وسط البلد.



ولكن "كامي" كان على تواصل دائم مع جمهوره ومحبيه من خلال حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وذلك بمشاركته لصور من ذكرياته مع زوجته التي أحبها كثيرا وتأثر بعد وفاتها.



وكانت آخر الصور التي شاركها حسن كامي على "فيسبوك" قبل أسبوعين، وهو يقف إلى جوار شجرة الكريسماس، التي زينت منزله تحضيرا لاحتفالات العام الجديد.



يذكر أن الفنان حسن كامي توفى الجمعة، عن عمر ناهز 82 عامًا، وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة.

