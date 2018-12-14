برلمان كوسوفو يصوت لصالح تكوين جيش نظامي

وافق البرلمان في كوسوفو على تكوين جيش نظامي للبلاد، الخطوة التي أثارت غضب صربيا حيث تصفها بأنها تهديد للسلام في منطقة البلقان.



وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، أن جميع المشرعين البالغ عددهم 107 نواب الذين حضروا اليوم في البرلمان - المؤلف من 120 مقعدا - صوتوا لصالح تمرير ثلاثة مشروعات قوانين لتحويل القوة الأمنية الكوسوفية الحالية التي تتشكل من قوات قوامها 4 آلاف فرد إلى جيش نظامي يحمل أسلحة خفيفة.



يذكر أن كوسوفو أعلنت استقلالها عام 2008، غير أن بلجراد لاتعترف - حتى الان - بهذا الاستقلال وترى أن تشكيل جيش خاص بكوسوفو يمثل تهديدا للسلام والاستقرار فى المنطقة، فضلا عن أنه قد يؤدى إلى حدوث تدخل مسلح من جانبها.