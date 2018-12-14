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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 01:03 م

ننشر حركة تنقلات مديرية أمن القاهرة

اللواء محمد منصور
اللواء محمد منصور
dostor.org/2435142

اعتمد اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، حركة تنقلات بين صفوف رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، والتى شملت تغيير 12 رئيس مباحث.

وشملت حركة التنقلات تعيين المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة القطامية، والمقدم حسام العشماي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، والمقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر.

كما شملت الحركة تعيين العميد محمد يوسف، رئيس قطاع مباحث القاهرة، والمقدم وائل عبدالعزيز رئيس مباحث قسم شرطة شبرا، والمقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة الحدائق، والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم.

وضمت الحركة تعيين المقدم محمد عبدالمنعم رئيس مباحث قسم شرطة النهضة، والمقدم عمرو الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الشروق، والمقدم أيمن عبدالحافظ رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، والمقدم مصطفى البلتاجي رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، والمقدم أحمد إبراهيم رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، والمقدم هاني حداد رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو.

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