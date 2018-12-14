الشراكة مع مصر والقمة العربية أبرز مناقشات الاتحاد الأوروبي اليوم

◄الاتحاد الأوروبي يناقش الهجرة وملف الشراكة مع مصر

◄الاعداد لاجتماع الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل الأسبوع الجاري.. والقمة العربية الأوروبية أوائل العام المقبل



ناقشت قمة الاتحاد الأوروبي الطارئة اليوم الجمعة، الإعداد لمجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي سينعقد في بروكسيل 20 ديسمبر الجاري، فضلًا عن الإعداد للقمة العربية الأوروبية في القاهرة أوائل العام المقبل، حسبما أفاد صحيفة "إي يو أوبزرفر".



وبحسب الصحيفة، فإن أحد الملفات خلال الاجتماعات المرتقبة بين الجانب المصري والأوروبي حول إنشاء مراكز في البحر الأبيض المتوسط لإيصال المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى بلادهم، في الوقت الذي يعد فيه قادة الاتحاد الأوروبي والقادة العرب قمة في مصر في أوائل العام المقبل.



وسوف يكون مجلس الشراكة المقبل فرصة لمواصلة مناقشة التحالفات الأوروبية المصرية للأشهر المقبلة.



وكان ملف الهجرة هو الأبرز في جلسة اليوم الجمعة في بروكسل وتأتي هذه الخطوة في أعقاب رد فعل عنيف وقع مؤخرًا بين دول الاتحاد الأوروبي الستين، ضد اتفاقية دولية للهجرة تابعة للأمم المتحدة لا تفرض أي التزامات.



كما أنه يأتي في أعقاب اجتماع مسدود الأسبوع الماضي بين وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، ويشير إلى إدراك متزايد بأن الحلول على مستوى الاتحاد الأوروبي حول الهجرة لن يتم العثور عليها قبل الانتخابات الأوروبية في مايو.