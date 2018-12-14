مسجد السيدة نفيسة يستقبل 15 جثمانًا بينهم حسن كامي

استقبل مسجد السيدة نفيسة، اليوم الجمعة، 15 جثمانًا لأداء صلاة الجنازة عليهم، من بينهم جثمان الفنان الراحل حسن كامي.



وتوفي "كامي"، صباح اليوم الجمعة، داخل منزله عن عمر ناهز 82 عامًا.



وبدأ الراحل حسن كامي حياته العملية بدار أوبرا القاهرة منذ عام 1963، وعمل إلى جانب ذلك موظف حجز ومبيعات بشركة الكرنك للسياحة من عام 1958 وحتى 1961، ثم مدير محطة طيران في الشرق الأوسط بمطار القاهرة من 1961 وحتى 1968، ورئيسا لشركة "بون فوياج" للسياحة في عام 1977.



كما أنه شغل منصب مدير وممثل الخطوط الجوية التونسية من عام 1968 وحتى 1977، ووكيل عام الخطوط الجوية الأمريكية، ولعب دور البطولة في "أوبرا عايدة" على مسارح الأوبرا في الاتحاد السوفييتي بعام 1974.



وقام حسن بغناء دور البطولة في 270 أوبريتا عالميا، على مدى 24 عاما، في إيطاليا والاتحاد السوفييتي وبولندا وفرنسا والولايات المتحدة واليابان وكوريا والدنمارك.



وشارك "كامي" في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، من أبرزها أفلام "يا مهلبية يا" و"سمع هس" و"كشف المستور" و"زكي شان"، ومسلسلات "رأفت الهجان" و"أنا وإنت وبابا في المشمش" و"بوابة الحلواني".