Kora star.. بث مباشر مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي - ALAHLY

يواجه مساء اليوم الجمعة، فريق الأهلي مع نظيره جيما كينيما الإثيوبي، في منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2018-2019 من الدور التمهيدي الثاني اليوم الجمعة 14-12-2018.





تقام مباراة الأهلي وجيما كينيما في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب.





جدير بالذكر إن الأهلي وصل للمبارة النهائية في النسخة السابقة من البطولة، والتي خسرها أمام منافسه الترجي التونسي.



