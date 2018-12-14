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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 11:39 ص

متابعة حصرية للقاء الاهلي وجيما الاثيوبي اليوم - بث مباشرمباراة الاهلي وجيما يلا شوت_ KORASTAR.. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما

الاهلي
الاهلي
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قبل مباراة الاهلي اليوم في ذهاب الدور التمهيدي الثاني، كان بطل إثيوبيا تمكن من تجاوز مباريات الدور الماضي على حساب نادي أساس تيليكوم الجيبوتي، وذلك بعد حسم الأمور لصالحه في مجموع مباراة الذهاب والإياب، بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة، وفي المقابل يدخل المارد الأحمر الدور التمهدي الثاني مباشرة يستهل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مشواره فى النسخة الجديدة من بطولة دورى أبطال افريقيا، بمواجهة جيما الاثيوبي فى السادسة مساء اليوم الجمعة،  بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب، فى ذهاب دور الـ32 للبطولة.


ويسعى الأهلى لبدء مشواره الإفريقى بقوة أملاً فى حصد اللقب، بعد خسارة لقبها المباراة النهائية بالنسختين الأخيرتين، ويعانى الجهاز الفني للأهلى بقيادة محمد يوسف من أزمة نقص البدائل فى ظل توفر 16 لاعباً فقط، بعد قيد 23 لاعباً، ولكن هناك 7 لاعبين سيغيبون عن مباراة جيما لأسباب مختلفة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وجيما الاثيوبى - بث مباشر

تبث قناة الاهلى فى السادسة مساء اليوم الجمعة مباراة الأهلى وجيما الإثيوبى فى ذهاب دور الـ32 لدورى رابطة الأبطال الأفريقى، والمقرر إقامتها بملعب برج العرب.

يبدأ الاستوديو التحليلى فى الواحدة والنصف ظهرًا بفقرات متنوعة؛ سواء من أرض الملعب، حيث يتواجد الإعلامى عمر ربيع ياسين وفى ضيافته نجما الأهلى السابقان محمد حشيش وأحمد بلال، وفى الاستديو الرئيسى الإعلامى عبد الحميد حسن والضيوف شريف عبد المنعم وماهر همام وأسامة حسنى، هذا بالإضافة إلى فقرة الصحافة التى تتضمن لقاءات مع كل من الصحفى محمود صبرى وعصام شلتوت.

وخصصت إدارة القناة العديد من الكاميرات لتغطية كواليس إقامة الفريقين، بالإضافة إلى بعض اللقاءات مع الجماهير من الشارع الكروى.


بث مباشر الاهلي وجيما يبحث عن المفاجأة أمام الاهلى


يحاول فريق جيما تحقيق المفاجأة بإقصاء المارد الأحمر، بعد تأهله لدور الـ32على حساب أساس تيليكوم بطل جيبوتي، بعدما فاز الأول على الأخير في جيبوتي 3-1 ، قبل أن يتعادل معه في مباراة العودة بنتيجة 2-2 ليحجز بطل إثيوبيا بطاقة العبور لهذا الدور لأول مرة في تاريخه.

 

ينتمى فريق جيما إلى مدينة جيما الأثيوبية، و الملابس الرسمية للاعبين طاقم أحمر اللون، به خطين باللون الأبيض، وكان فريق جيما يلعب فى دورى الدرجة الأولى ولكنه هبط للدرجة الثانية موسم 2016 ، ثم عاد فى الموسم التالى للأضواء مرة أخرى، و حقق لقب البطولة الموسم الماضى للمرة الأولى فى تاريخه برصيد 55 نقطة بالتساوى مع سان جورج لكنه حصل على اللقب بفارق الأهداف.

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