فتح منافذ لبيع الخضر والفاكهة في محافظة مرسى مطروح

قال المهندس الطوخي، رئيس الشعبة العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، إن جمعية الخضر والفاكهة بدأت بالفعل في فتح منافذ للخضر والفاكهة في محافظة مرسى مطروح، بتمويل من الجمعية العامة، بالاتفاق مع جمعية محافظة مرسى مطروح، على أن يتم فتح المنفذ من أول يناير المقبل.



وأضاف "الطوخي"- في تصريحات لـ"الدستور"- أنه سيتم توريد الخضر والفاكهة من المناطق القريبة من محافظة مطروح من أراضي الإسكندرية والعامرية والبحيرة، ومن محافظات شمال الدلتا، نتيجة أن محافظة مطروح شحيحة في زراعة الخضر والفاكهة.