تردد قناة الاهلي المفتوحة عبر القمر الصناعي النايل سات- بثمباشرمباراة الاهلي وجيما اليوم يلا شوت يوتيوب HD بدون تقطيع

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تعرف علي موعد مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة : قناة الاهلي

معلق المباراة : حفيظ دراجي

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية











