القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 11:20 ص

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر HD 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر HD 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا

الاهلي
الاهلي
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تعرف علي موعد مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي اليوم
البطولة : دوري أبطال أفريقيا
القنوات الناقلة : قناة الاهلي
معلق المباراة : حفيظ دراجي
الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية



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