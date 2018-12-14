بالفيديو.. "شاروخان" يعطى دروسًا فى الرقص لهيلارى كلينتون

على الطريقة الهندية، قام النجم الهندي شاروخان، بتعليم مرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، ووزير الخارجية الأسبق جون كيري الرقص على الطريقة الهندية.



ورصدت "قناة روسيا" اليوم الجمعة، فيديو من أغلى حفل زفاف في الهند حيث تمت مشاركة المرشحة، النجم الهندي شاروخان وصلة من الرقص خلال عرس أسطوري لابنة أغنى رجل في الهند.



وتراقصت كلينتون بعفوية دون أي تحفظات إلى جانب كيري؛ ولكن قام الممثل الشهير شاروخان بتعليمها بعض الحركات الراقصة على الطريقة الهندية وسط جو صاخب.



واحتفل "موكيش" أمباني أغنى رجل في الهند، بزفاف ابنته، إيشا، من رجل الأعمال، أناند بيرامال، طيلة 5 أيام، وأقيمت احتفالات العرس في مدينتين، ووصلت كلفتها إلى 100 مليون دولار.