ليبيا.. إطلاق حملة لمكافحة التسول بطرابلس

ذكرت صحيفة "إيوان ليبيا"، اليوم الجمعة، أن بلدية العاصمة، طرابلس، أطلقت حملة لمكافحة "ظاهرة التسول"، التي استهدفت الشوارع الرئيسية داخل البلدية.



ونقلت الصحيفة عن المكتب الإعلامي للبلدية أن الحملة التي انطلقت، أمس الخميس، ضبطت 48 متسولًا بينهم (رجال، نساء، أطفال) من مختلف الأعمار والجنسيات الأجنبية، ومن بينهم ليبيون.



وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الحملة جاءت نتيجة الاجتماعات التي جرت بدعوى من البلدية مع مديرية أمن طرابلس، ووزارة الشئون الاجتماعية، والحرس البلدي، ومكتب التنسيق الأمني، وجهاز الهجرة غير الشرعية، ومكتب صندوق الزكاة.



