القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
الصحة
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 11:18 ص

دراسة: العلاج بالكافيين قد يعزز من نمو الدماغ للأطفال المبتسرين

دراسة: العلاج بالكافيين
أ ش أ
dostor.org/2435035

أفادت دراسة طبية حديثة بأن الجرعة اليومية من الكافيين قد تكون آمنة على الأطفال المبتسرين، ويمكن أن تعزز من فرص نمو أدمغتهم، بالإضافة إلى وظائف الرئة.

وأظهرت الدراسة- التي أجريت في كلية الطب، جامعة نيويورك- أن البدء في العلاج بواسطة الكافيين للأطفال الذين ولدوا تحت 29 أسبوعا، والذين يتم الاحتفاظ بهم في وحدات الرعاية المركزة أو الحضانات، في غضون يومين بعد الولادة، قلل من الوقت اللازم لهؤلاء الأطفال لاستخدام أجهزة التنفس الصناعى، كما أنه قلل من مخاطر حدوث خلل التنسيج القصبي الرئوي (BPD)، وهو شكل من أشكال أمراض الرئة المزمنة الناجمة عن الأضرار التى لحقت بالرئتين من جراء استخدام أجهزة التنفس الصناعي.

وقال الدكتور"أبهاى لوها"، الأستاذ المساعد فى جامعة (كالجارى) بكندا: "يعد الكافيين أكثر الأدوية شيوعا فى وحدة العناية المركزة بعد المضادات الحيوية.. وقد يحسن الكافيين أيضا فرص تمدد وتوسيع الرئة بشكل أفضل، وضغط الدم عند الأطفال المبتسرين، مما يحسن من إمدادات الأكسجين فى جميع أنحاء الجسم والدماغ، كما يقلل من مدة التهوية الميكانيكية وخطر الإصابة بأمراض القلب، والرئة المزمنة، والإصابات فى الدماغ ".

كما وجدت الدراسة- التي نشرت في عدد ديسمبر من دورية (طب الأطفال)- أن العلاج المبكر بالكافيين ليس له آثار سلبية طويلة المدى على النمو العصبي.. ومن ناحية أخرى، يرتبط ذلك مع درجات معرفية أفضل وانخفاض احتمالات الشلل الدماغي، وهو اضطراب خلقي للحركة ونبرة العضلات وضعف في السمع.

وشدد الباحثون على أنه من المهم أن نفهم الآثار الطويلة الأمد للكافيين كعلاج، وأن نضمن أن هؤلاء الأطفال لا يظلون على قيد الحياة فقط، ولكن يتمتعون بنوعية حياة طبيعية وسليمة.
وبالنسبة للدراسة الحالية، كان الفريق البحثي قد قام بفحص 2،108 طفل من حديثي الولادة، من بينهم 1،545 طفل خضعوا للعلاج بالكافيين.

اقرأ أيضًا
منذ 9 شهر

«الدستور» تحاور أطراف خناقة «الصيادلة» قبل «عمومية الإثنين»

الآن

أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط تلتقى البابا تواضروس.. اليوم

اليوم.. حفل عمرو دياب فى السعودية

الليلة.. قناة المحور تقدم تغطية خاصة لتكريم المفكر الكبير رجائى عطية

فيديو.. تسجيل نادر لفيروز مع الإعلامية الراحلة سلوى حجازى

ads
الأكثر قراءة

وفاة الفنان حسن كامى بعد صراع مع المرض

"إعلامي الوزراء" ينفي بيع أصول وممتلكات الأوقاف

طلب إحاطة عن أزمة تقاوى البطاطس: سعر الكيلو سيصل لـ30 جنيهًا

قاتل شقيقته فى إمبابة: «كهربتها 5 دقايق».. والجيران: عذّبها لساعات

ألبومات الصور

فيديو.. المتحدث الرسمى بأسم محمد صلاح بـ "نجريج": نتصدى للشائعات

جنازة إبراهيم سعدة

وشوش الخير

صورة اليوم.. معانا يا رب

نجم الساعة

لوتس عبدالكريم تخص الدستور بأسرار كتابها الجديد «زوجات الأدباء»

الأكثر قراءة

وفاة الفنان حسن كامى بعد صراع مع المرض

"إعلامي الوزراء" ينفي بيع أصول وممتلكات الأوقاف

طلب إحاطة عن أزمة تقاوى البطاطس: سعر الكيلو سيصل لـ30 جنيهًا

قاتل شقيقته فى إمبابة: «كهربتها 5 دقايق».. والجيران: عذّبها لساعات

كشكول

«الاتجاهات الحديثة لبحوث الإذاعة والتلفزيون» بإعلام الأزهر .. غداً

«التعليم»: دمج ورقتى اللغة العربية للصف الثانى الثانوى

«التعليم» تكشف حقيقة إلغاء الصف الثالث الثانوى

«تعليم القاهرة»: القوافل التعليمية مستمرة

«أمهات مصر» يطالبن «التعليم»: سرعة إرسال الأجزاء المخصصة للقراءة فقط بالمناهج

الأمصار

برج الأسد في ديسمبر: الأماكن الرومانسية وفرص الحب والزواج تتزايد

مستغلا اختراق "ماريوت".. ترامب يواصل ضغطه على الصين

البرلمان البحريني ينتخب امرأة لأول مرة في تاريخ المملكة

صاحب الصوت الأوبرالي.. رحيل الفنان المصري حسين كامي

استعدادات للجمعة الـ38 بغزة.. ودعوات للتصعيد بالضفة

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

ابتكار "وشم ذكي" يستشعر أشعة الشمس

جريمة داخل البيت الأبيض.. ميلانيا ترامب تتعرض للسرقة

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى عبر موقع المصرية للاتصالات

الصحة

دراسة: العلاج بالكافيين قد يعزز من نمو الدماغ للأطفال المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎