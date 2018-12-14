القاهرة : الجمعة 14 ديسمبر 2018
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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 11:17 ص

بث حي مباشر live online.. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما اليوم مباشر | مشاهدة مباراة ALAHLY في دوري ابطال افريقيا اليوم

بث حي مباشر live online.. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما اليوم مباشر | مشاهدة مباراة ALAHLY في دوري ابطال افريقيا اليوم

الاهلي
الاهلي
dostor.org/2435032

الدستور لايف جول العرب.. مشاهدة قناة الاهلي بث مباشر يوتيوب| مشاهدة مباراة الاهلي وجيما اليوم في دوري الأبطال يلا شوت مشاهدة قناة الاهلي بث مباشر اليوم الجمعة 14-12-2018، وهي القناة الناقلة التي ستعرض مشاهدة مباراة الاهلي وجيما اليوم في مباراة الذهاب، من مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019 في الدور التمهيدي الثاني، في الموجهة التي يستقبل من خلالها الاهلي المصري ضيفه جيما أبا الإثيوبي، على ارضية ستاد برج العرب، كما سنعرض عليكم تردد قناة الاهلي المصري المفتوحة، بجانب توقيت بداية مشاهدة مباراة الاهلي اليوم ضد جيما عبر قناة الاهلي.

بث مباشر قناة الاهلي وجيما بث مباشر يوتيوب

قبل مباراة الاهلي اليوم في ذهاب الدور التمهيدي الثاني، كان بطل إثيوبيا تمكن من تجاوز مباريات الدور الماضي على حساب نادي أساس تيليكوم الجيبوتي، وذلك بعد حسم الأمور لصالحه في مجموع مباراة الذهاب والإياب، بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة، وفي المقابل يدخل المارد الأحمر الدور التمهدي الثاني مباشرة.


تردد قناة الاهلي المفتوحة AL AHLI

في هذه الفقرة إليكم أحدث تردد قناة الاهلي المفتوحة عبر القمر الصناعي النايل سات، وذلك من أجل ادخلها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، ومتابعة البث المباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وجيما اليوم.

القناةقناة الاهلي تردد  AL AHLI
تردد قناة الاهلي12341
القمر الصناعيالنايل سات
الاستقطابافقي
معدل الترميز27500
التشفيرقناة مفتوحة
معدل تصحيح الخطأ3/4

توقيت مشاهدة مباراة الاهلي وجيما اليوم على قناة الاهلي

من المنتظر أن تنطلق مشاهدة مباراة الاهلي وجيما أبار الإثيوبي اليوم الجمعة 14-12-2018، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غربنتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن العالمي، وبتوقيت مصر ستنطلق متابعة لقاء الاهلي اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءا، الذي يوازي الساعة السابعة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة قناة الاهلي بث مباشر الان

في هذه الفقرة إليكم فيديو بوتيوب بث مباشر مشاهدة قناة الاهلي المفتوحة، من اجل مشاهدة مباراة الاهلي اليوم في دوري الأبطال، ضد نادي جيما أبار الإثيوبي، والتي يبحث من خلالها الاهلي تحقيق نتيجة الفوز قبل مباراة العودة في إثيوبيا، والتي منن المنتظر أن تكون يوم الجمعة القادم الذي يوافق 21-12-2018.


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