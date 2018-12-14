مانشستر يونايتد يغرى حارسه بـ400 ألف إسترلينى أسبوعيًا للبقاء بصفوفه

ذكرت صحيفة "صن" الانجليزية، اليوم الجمعة، أن نادى مانشستر يونايتد يريد أن يجعل ديفيد دي خيا، أكثر حراس العالم أجرا، من خلال تقديم راتب أسبوعى قيمته 400 ألف جنيه إسترلينى، من أجل إقناعه بالبقاء فى صفوفه، وعدم التفكير فى الرحيل.



وأشارت إلى أن اللاعب الإسباني دخل في محادثات مع إدارة النادي الإنجليزي، بشأن تمديد عقده، وأخبر اللاعبين في النادي بأنه قريب من الموافقة على العقد الجديد.



وينتهي عقد "دي خيا" الموسم المقبل، بعد أن قام مانشستر يونايتد، مؤخرًا، بتفعيل خيار العام الإضافي في عقد اللاعب.



وكان باريس سان جيرمان الفرنسي يريد الحصول على الإسباني الدولى، وعلى استعداد لتقديم 60 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل لضمه.