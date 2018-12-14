صلاح وماني ومحرز في قائمة مختصرة لجائزة أفضل لاعب إفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة قائمة مختصرة لجائزة أفضل لاعب في القارة في 2018، وضمت محمد صلاح مهاجم ليفربول، ومنتخب مصر، وزميله في النادي الإنجليزي ساديو ماني، مهاجم السنغال، ورياض محرز جناح مانشستر سيتي والجزائر.



وفاز "صلاح" بالجائزة العام الماضي متفوقًا على ماني وبيير-إيمريك أوباميانج مهاجم ارسنال ومنتخب الجابون ويبدو المرشح الأقوى للفوز بها مجددا هذا العام، بعد أن واصل فورة أهدافه المذهلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وساهم في وصول ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.



وانضم للقائمة المختصرة أيضًا أوباميانج، الذي يتقاسم مع صلاح صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد عشرة أهداف، والنيجيري اليكس أيوبي زميله في أرسنال ومهدي بنعطية مدافع يوفنتوس ومنتخب المغرب والكاميروني الدولي أندريه أونانا حارس أياكس أمستردام.



وضمت القائمة حارسًا آخر هو الأوغندي دينيس أونيانجو من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وأنيس البدري، لاعب وسط الترجي التونسي بطل إفريقيا ووليد سليمان صانع لعب الأهلي المصري الذي قاد فريقه لنهائي دوري أبطال افريقيا بعد سلسلة من العروض الرائعة.



وتقام مراسم توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في دكار بالسنغال في الثامن من يناير.

