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الثقافة
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 11:06 ص

الأحد.. محمد غنيمة يوقع "عروش أسرة محمد علي"

الأحد.. محمد غنيمة
جمال عاشور
dostor.org/2435016

تنظم دار "حسناء" للنشر بالإسكندرية في السادسة مساء الأحد المقبل حفل توقيع لكتاب "عروش تتهاوى.. النهايات الدرامية للأسرة العلوية"، تأليف الباحث محمد غنيمة، وذلك بمقر دار حسناء بكامب شيزار بالإسكندرية.

ويقدم اللقاء الأديب والروائي منير عتيبة، ويشارك في المناقشة الباحث الدكتور عبدالوهاب شاكر.

ويتناول الكتاب والذي قدمه الدكتور محمد عفيفي، رئيس قسم التاريخ بجامعة القاهرة وأمين المجلس الأعلى للثقافة الأسبق، النهايات المأساوية لحكام مصر من أسرة محمد علي، في شكل قصصي درامي، مستندًا فيها على مجموعة كبيرة من الوثائق والبحث بين حواشي وسطور أدابير الكتب والمؤلفات وحتى المخطوطات.

ويقول الباحث محمد غنيمة: "الكتاب لا يتحدث عن نهايات التاج وفقط وإنما نهايات الحكام أنفسهم، ويا لها من نهايات مأساوية، وكأن لعنة ما أصابت حكام هذه السلالة، فما بين مقتول ومخلوع ومعزول وحتى مخبول جاء ملك الموت ليقبض أرواحهم، وينهي عصرهم، لكن سيرهم تبقى وتشهد قبورهم ويشهد التاريخ على إنجازات واخفاقات وحتى هرطقات".

ويوضح محمد عفيفي في مقدمة الكتاب: "قدم غنيمة الوجه الآخر للتاريخ، الوجه الذي لم يقدمه التاريخ الرسمي، هذا التاريخ الذي اقتصر فقط على إبراز الوجه المشرق والصلب لحكام الأسرة العلوية، الحروب والانتصارات والمنشآت العظيمة في عصرهم، لكننا لم نتعرف على الحاكم البشر، واكتفينا بالحاكم نصف الإله، هنا يعود بنا غنيمة إلى نمط في الكتابة التاريخية افتقدناه كثيرًا، وهو التشابك بين التاريخ والأدب، والمساحة التي يتيحها الكاتب لنفسه ليتقمص دور الشخصية التاريخية ويتحدث بلسانه، ويكتب ما قد أهمله التاريخ الرسمي".

يُذكر أن محمد غنيمة هو كاتب وموثق تاريخي وباحث في الجغرافيا السياسية، من مؤلفاته: "جمال حمدان وعبقرية المكان" الصادر عن مكتبة الإسكندرية، والمجموعة القصصية "غيبوبة" التي صدرت عن دار عابر للنشر والتوزيع، 2017.

كما شارك في إعداد المادة الوثائقية لكل من الكتب التالية: الدفتر خانة: دار المحفوظات العمومية، مكتبة الإسكندرية، 2011، اليخت محروسة، مكتبة الإسكندرية، 2014، مجلس النواب، مكتبة الإسكندرية، 2016.

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