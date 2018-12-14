ويلشير لاعب "وست هام" يواجه فترة غياب جديدة لإصابته في الكاحل

قال مانويل بليجريني، مدرب وست هام يونايتد، إن لاعب الوسط جاك ويلشير تعرض لإصابة في الكاحل، لتصبح مشاركته محل شك خلال فترة مزدحمة بالمباريات للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الشهر.



وعاد ويلشير، المبتلى بالإصابات طيلة مسيرته، للعب بعد جراحة في الكاحل، في وقت سابق هذا الشهر، لكنه مني بإصابة جديدة في الساق اليمنى، أبعدته عن آخر مباراتين للفريق اللندني في الدوري.



وأبلغ بليجريني، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الجمعة قبل مواجهة فولهام غدا السبت: "هل هي أكثر خطورة مما اعتقدنا في البداية؟ ربما، لأنه عندما شعر بالألم كان هذا في كاحله "‬الجيد‭"‬ وليس في الكاحل الذي خضع فيه للجراحة".



وأضاف: "كنا نأمل أن يكون مجرد ألم، وكان هذا سيتطلب راحة ليومين أو ثلاثة، لكن الفترة ستكون أطول مما توقعنا... من الصعب معرفة متى سيعود".



ويحتل وست هام المركز 11 في الدوري، برصيد 21 نقطة من 16 مباراة، ويواجه أيضا واتفورد وساوثامبتون وبيرنلي هذا الشهر.

