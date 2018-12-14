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اقتصاد
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 09:42 ص

تراجع فى أسعار النفط اليوم الجمعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سيد ابراهيم
dostor.org/2434930

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة على الرغم من اتفاق كبار منتجي النفط بتخفيض الإنتاج.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.08 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.42 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 16 سنتا، أو ما يعادل 0.3%.

وقال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة، في تصريحات لـ"الدستور"، إن انخفاض أسعار النفط عالميًا سيؤثر بشكل إيجابي فى فاتورة الدعم، ويخفف من أعباء عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن كل دولار زيادة على سعر برميل النفط، المحدد سعره بـ67 دولارًا فى ميزانية دعم الطاقة للعام المالي 2018- 2019، سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه.

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