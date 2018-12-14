تشريعية البرلمان: ننتظر إحالة "الأحوال الشخصية" من الأزهر

قالت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة من قبل الأزهر الشريف، وإبداء الملاحظات الكاملة حوله، مؤكدة أن القانون لدى الأزهر للإطلاع عليه.



وأضافت "ناشد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن اللجنة ستنظم جلسات حوار مجتمعي تشارك فيه كل الأطراف وسيتم أولا الاستماع لوجهات النظر المختلفة حول القانون.



وأكدت أن اللجنة حتى الآن لا تمتلك معلومة محددة عن موعد إحالة القانون من قبل مجمع البحوث الإسلامية للجنة التشريعية بالبرلمان مرة ثانية لبدء مناقشته.