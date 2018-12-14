تشريعات "الطلاق الشفوي" تصل البرلمان.. الأسبوع المقبل

أعلن النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن تقدمه بشكل نهائي ورسمي لمشروع قانون توثيق الطلاق الشفوي، مؤكدا أنه سيتقدم به الأسبوع المقبل.



وأوضح "حمروش" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يعقد لقاءات مع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال الفترة الحالية بشأن عرض المشروع عليها، وتم التناقش حول الضوابط التي سيتم بناء عليها وقوع الطلاق الشفوي من عدمه دون مخالفة ما جاء بالشريعة الإسلامية.