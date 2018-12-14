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اقتصاد
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 09:02 ص

ورشة عمل للمديريات المالية لتفعيل وسائل التحصيل الإلكتروني بداية العام المقبل

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
راندا التوني
dostor.org/2434925

نظمت وزارة المالية تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية ورشة عمل لمديري المديريات المالية على مستوى الجمهورية، وممثلي وزارة المالية والمراقبين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ومديري حسابات الأجهزة المستقلة، ومسئولي التواصل بقطاع الحسابات والمديريات المالية والمسؤولين الماليين بالدولة بهدف ثقل مهارات، ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم لاستكمال واستمرارية تفعيل قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية عبر منظومة الدفع، والتحصيل الإلكتروني بأي وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكتروني بداية العام المقبل.

وقد تم عقد ورشة العمل بمقر وزارة المالية بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة والمحاسب عماد عبدالله رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، والمحاسب عماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل.

وأكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الجمعة، أن الورشة تناولت الآليات والاحتياجات اللازمة لتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بأي وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكتروني بكفاءة عالية، إلى جانب دراسة ومناقشة وسائل التحصيل المتعددة مثل الربط مع الوحدات الحسابية ومدفوعة المواطن، وكذلك مدفوعة الصراف وأخيرًا نقاط التحصيل.

وحددت الورشة نموذجا موحدا يتضمن تجميع للبيانات المتعلقة بالمتحصلات الإلكترونية لتكون الأساس الذي يرتكز عليه لتوزيع نقاط التحصيل، وكذلك حددت أطراف منظومة التحصيل الإلكتروني التي تتضمن الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية والجهات الحكومية وموازنات الهيئات الاقتصادية، وكذلك القطاع المصرفي والوسطاء المتعاملون بالبنك المركزي المصري ومتلقي الخدمات الحكومية.

وخلصت الورشة إلى اعتماد 8 خطوات لتنفيذ قرار وزير المالية 269 لسنة 2018، وفي مقدمتها إعداد حملة لتوعية المواطنين، وكذلك إجراء اجتماعات موسعة ومخاطبة الجهات الحكومية لتحديد إعداد وقيم المتحصلات، بالإضافة الى استكمال عقد الاجتماعات مع البنك المركزي المصري، ولقاءات أخرى مع شبكة البنوك بهدف إناحة البطاقات الإلكترونية، ونشر ماكينات نقاط البيع خلال الفترة المقبلة.

كما استعرضت ورشة العمل ما تم تنفيذه حتى الآن لاستمرار تفعيل المنظومة الجديدة، حيث يتم تركيب نقاط القبول فى بعض الجهات الحكومية مثل مصلحتى الضرائب والجمارك والمحليات والشهر العقارى والسجلات التجارية إلى جانب إنشاء البنية التحتية الخاصة بتنفيذ المنظومة من شبكات إنترنت وأجهزة حاسب آلى وأجهزة التحصيل.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر في 26 يونيو من العام الجاري القرار رقم 269 لسنة 2018 والذي نص على حتمية سداد جميع المستحقات الحكومية أيا كان قيمتها بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بحلول عام 2019 في إطار خطة طموحة؛ لإنهاء نظام التعاملات النقدية الحكومية نهائيا.

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