القوات العراقية تعتقل 3 مطلوبين بحوزتهم أسلحة شرق بغداد

اعتقلت القوات الأمنية العراقية صباح اليوم الجمعة، 3 مطلوبين بحوزتهم أسلحة شرق العاصمة بغداد، حسبما أفاد مصدر أمني.



وقال المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن قوة أمنية مشتركة نفذت، أمس الخميس، عملية مداهمة في منطقة سبع قصور، شرق العاصمة بغداد، تمكنت خلالها من اعتقال ثلاثة مطلوبين للقضاء، وبحوزتهم سلاح نوع بي كي سي وكلاشينكوف".



وأوضح المصدر، أن القوة اقتادت المعتقلين إلى أحد المراكز الأمنية وفق مذكرة أصولية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وتنفذ القوات الأمنية بشكل مستمر عمليات دهم وتفتيش، بحثا عن متهمين ومطلوبين للقضاء، تتمكن في أغلبها من القبض على أفراد مدانين.

