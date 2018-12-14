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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 22 درجة

الأرصاد: طقس اليوم
dostor.org/2434922

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 15 22
شبين الكوم 14 21
طنطا 14 21
دمنهور 14 21
الإسكندرية 13 21
بلطيم 13 22
مطروح 12 22
السلوم 10 21
سيوة 11 23
بورسعيد 15 21
دمياط 15 21
الزقازيق 15 21
الإسماعلية 12 22
السويس 14 23
العريش 14 22
رفح 13 22
رأس سدر 11 22
نخل 05 18
نويبع 16 22
طابا 14 20
كاترين 04 18
الطور 12 22
شرم الشيخ 16 24
الغردقة 14 24
مرسى علم 14 23
الفيوم 12 21
بنى سويف 10 21
المنيا 10 22
أسيوط 10 22
سوهاج 10 23
قنا 11 23
الأقصر 11 23
أسوان 11 25
أبوسمبل 11 23
الوادى الجديد 09 23
شلاتين 16 25
أبورماد 17 24
رأس حدربة 18 23
حلايب 19 23

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