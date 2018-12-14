اليوم.. قطع المياه عن 12 منطقة بالجيزة لمدة 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قطع المياه لمدة 24 ساعة عن 12 منطقة وهم: "بنى يوسف، زواية أبو مسلم، ترسا، عرب التل، الحرانية، الملاءة، الريغة، فرع كامل، منطقة 6 أكتوبر بأبو النمرس، عش صقارة، أجزاء من منى الأمير، أم خنان".



إضافة إلى ضعف المياه بصفة عامة للمناطق الأخرى بمركز ومدينة أبو النمرس، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة مساء غدٍ الجمعة وحتى الساعة السادسة مساء اليوم التالى، نظرًا لقيام الشركة بأعمال الصيانة النصف سنوية لمحطة مياه أبو النمرس.



وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.